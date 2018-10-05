В Баку зачитан приговор руководителям компании, продавшим одну квартиру нескольким лицам

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемых в совершении мошенничества на крупную сумму Азада Гасанова 1976 г.р. и Эльнура Велиева 1980 г.р.

Как сообщает Report, на суде под председательством судьи Джавида Гусейнова был зачитан приговор.

Решением суда А.Гасанов приговорен к лишению свободы сроком на 8 лет, Э.Велиев – 10 лет.

Отметим, что расследование Главного управления по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре установило, что в строящемся ЖСК "Etalon İnşaat" в Хатаинском районе жилом доме квартиры были перепроданы обманным путем нескольким людям.

Предварительные расследования выявили, что в жилом здании, который начали строить в 2006 году по заказу ООО "Əzizbəyov-KM", квартиры были перепроданы различным гражданам злоупотребившими должностными полномочиями руководящими лицами ЖСК "Etalon İnşaat".

По уголовному делу в целом проходит более 50 потерпевших. В отношении этих лиц совершено мошенничество на сумму более 600 тыс. манатов.

Э.Велиев и А.Гасанов являются руководящими лицами в ООО "Əzizbəyov-KM" и ЖСК "Etalon İnşaat".