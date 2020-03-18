​В Баку зачитан приговор подростку, ранившему ножом двух человек

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Нурлана Абдуллазаде, обвиняемому в причинении умышленного вреда здоровью двух человек.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рамеллы Аллахвердевой был объявлен приговор, согласно которому Н.Абдуллазаде был наказан условно, ему назначен испытательный срок на 2 года.

Инцидент произошел в марте 2019 года на территории "Зимнего парка" в Насиминском районе Баку. Н.Абдуллазаде 2004 г.р. в ходе массовой драки нанес ножевые ранения 19-летнему Эйвазову Мурадали Сидгали оглу и 22-летнему Насирову Субхану Сарыбала оглу.

Согласно обвинению, драка произошла из-за девушки.