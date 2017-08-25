В Баку зачитан приговор мужчине, обвиняемому в убийстве 61-летней супруги

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось уголовное дело в отношении Рамиза Ибрагимова, обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева был зачитан приговор, согласно которому Р.Ибрагимов лишен свободы сроком на 16 лет.

Отметим, что убийство было совершено в сабунчинском поселке Бакиханов в декабре прошлого года. Рамиз Зохраб оглу Ибрагимов 1956 г.р. нанес супруге Самайе Сулейман гызы Джамаловой 1956 г.р. 7 ножевых ранений. Женщина скончалась на месте.

Затем, выйдя на улицу, Р.Ибрагимов нанес себе 8 ножевых ранений. В тяжелом состоянии он был доставлен в Городскую клиническую больницу №3. Врачам удалось спасти его.

По информации, при совершении преступления Р.Ибрагимов находился под сильным алкогольным опьянением. Спор между супругами возник именно по этой причине. Женщина возразила ежедневному употреблению мужем алкоголя. Конфликты на этой почве происходили в семье довольно часто.