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    В Баку зачитан приговор обвиняемой в мошенничестве на 1 млн манатов

    Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось заседание суда по уголовному делу в отношении обвиняемой в мошенничестве Вафы Османлы.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева огласили приговор, согласно которому ее приговорили к 8 годам тюрьмы. 

    Отметим, что В.Османлы обвиняется по статье 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере).

    Она воспользовалась доверием Джалалы Джабраиловой, Кямины Джабраиловой, Солмаз Бабаевой, Шали Гусейновой, Асифа Оруджалиева и других лиц и мошенническим путем присвоила в общем около 1 млн манатов.

    По уголовному делу проходит 10 потерпевших, часть из которых работает учителями.

    В отношении В.Османлы не было принято решение о заключении под стражу. Позже ее арестовали за уклонение от явки на судебные заседания. 

    На суде В.Османлы заявила, что частично считает себя виновной. 

    Ранее В.Османлы работала тьютором в Азербайджанском государственном экономическом университете.

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