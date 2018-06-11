В Баку зачитан приговор обвиняемой в мошенничестве на 1 млн манатов

Баку. 11 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось заседание суда по уголовному делу в отношении обвиняемой в мошенничестве Вафы Османлы.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева огласили приговор, согласно которому ее приговорили к 8 годам тюрьмы.

Отметим, что В.Османлы обвиняется по статье 178.3.2 (мошенничество, в крупном размере).

Она воспользовалась доверием Джалалы Джабраиловой, Кямины Джабраиловой, Солмаз Бабаевой, Шали Гусейновой, Асифа Оруджалиева и других лиц и мошенническим путем присвоила в общем около 1 млн манатов.

По уголовному делу проходит 10 потерпевших, часть из которых работает учителями.

В отношении В.Османлы не было принято решение о заключении под стражу. Позже ее арестовали за уклонение от явки на судебные заседания.

На суде В.Османлы заявила, что частично считает себя виновной.

Ранее В.Османлы работала тьютором в Азербайджанском государственном экономическом университете.