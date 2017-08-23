В Баку зачитан приговор мужчине, выколовшему глаз бывшему шурину

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу в отношении Саяфа Гасанова 1987 г.р., обвиняемого в попытке убийства бывшего шурина.

Как сообщает Report, приговор был зачитан на суде под председательством судьи Махмуда Агаларова.

Решением суда Саяф Гасанов приговорен к 14 годам и 6 месяцам заключения.

Отметим, что С. Гасанов обвиняется в попытке убийства бывшего шурина Эльнура Джабраилова. По официальной информации, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 40-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции был задержан житель Сумгайыта С. Гасанов, подозреваемый в том, что 25 июня он проник в дом жителя города Баку Э. Джабраилова и нанес ему ранение в область лица острым предметом.

Инцидент произошел 25 июня 2016 года в поселке Сулутепе Бинагадинского района. Мать пострадавшего Э. Джабраилова Сабина Джабраилова во время предварительных показаний сообщила, что бывший муж ее дочери проник ночью в дом и пытался убить ее сына. В это время он выколол ножом ему один глаз и повредил второй. При попытке перерезать горло Э. Джабраилов помешал ему рукой. Из-за проснувшихся от шума других членов семьи, С. Гасанов сбежал через окно.

Ему инкриминировали статью 126.1 (умышленное причинение вреда здоровью) УК.

С. Гасанов во время следствия и суда не признался в содеянном и заявлял, что в день происшествия не был в Баку.