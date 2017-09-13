В Баку зачитан приговор убившему тещу мужчине

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Эльчина Гусейнова 1992 г.р., обвиняемого в совершении убийства.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Микаилова был объявлен приговор.

По приговору суда Э. Гусейнов был приговорен к 16 годам лишения свободы.

Отметим, что инцидент произошел в туберкулезном диспансере в поселке Бина Хазарского района. Работавшая здесь медицинской сестрой Фаргана Багир гызы Мурсалова 1971 г.р. была убита ножом мужем своей дочери Эльчином Арзуман оглу Гусейновым 1992 г.р.

Согласно сообщению, между совершившим преступление Э. Гусейновым и его супругой возник конфликт, после которого его жена ушла в дом к матери. Э. Гусейнов, придя в диспансер, потребовал от женщины отправить его жену домой.

Ф. Мурсалова ответила отказом на требование Э. Гусейнова. Спор, возникший между сторонами, закончился убийством женщины.