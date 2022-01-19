В Баку зачитан приговор мужчине, присвоившему 5 млн манатов

В Баку зачитан приговор Орхану Агаеву, обвиняемому в присвоении более 5 миллионов манатов граждан, он приговорен к 15 годам лишения свободы.

В Баку зачитан приговор Орхану Агаеву, обвиняемому в присвоении более 5 миллионов манатов граждан, он приговорен к 15 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Азада Меджидова.

Согласно обвинению, О.Агаев присвоил 5 156 419 манатов. В числе лиц, которым он причинил материальный ущерб, предприниматели и должностные лица государственных учреждений.

O.Агаеву предъявлено обвинение по статье 178.4 (причинение вреда в особо крупном размере) Уголовного кодекса АР.