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В Баку зачитан приговор мужчине, присвоившему 5 млн манатов

В Баку зачитан приговор мужчине, присвоившему 5 млн манатов В Баку зачитан приговор Орхану Агаеву, обвиняемому в присвоении более 5 миллионов манатов граждан, он приговорен к 15 годам лишения свободы.
Происшествия
19 января 2022 г. 18:32
В Баку зачитан приговор мужчине, присвоившему 5 млн манатов

В Баку зачитан приговор Орхану Агаеву, обвиняемому в присвоении более 5 миллионов манатов граждан, он приговорен к 15 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Азада Меджидова.

Согласно обвинению, О.Агаев присвоил 5 156 419 манатов. В числе лиц, которым он причинил материальный ущерб, предприниматели и должностные лица государственных учреждений.

O.Агаеву предъявлено обвинение по статье 178.4 (причинение вреда в особо крупном размере) Уголовного кодекса АР.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 5 milyon manatı mənimsəməkdə təqsirləndirilən şəxsə hökm oxunub

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