​В Баку вынесен приговор мужчине, который сообщил о ложной бомбе в банке

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Велиева Хидаята Ислам оглу, обвиняющегося в предоставлении ложной информации о заложенной в банке бомбе.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рауфа Алиева был зачитан приговор.

По приговору суда Х.Велиев был освобожден от уголовной ответственности по причине невменяемости при предоставлении информации. Было принято решение о принудительном направлении его в психиатрическую больницу.

Отметим, что инцидент произошел в этом году. Позвонив на службу "102" министерства внутренних дел, Х.Велиев сообщил о заложенной в офисе Международного банка Азербайджана бомбе.

Затем выяснилось, что информация оказалась ложной. В ходе предварительного следствия было установлено, что при предоставлении информации Х.Велиев был в невменяемом состоянии.

Он обвинялся по ст. 216 (дача заведомо ложной информации о теракте) УК.