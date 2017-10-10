В Баку зачитан приговор лицу, обвиняемому в убийстве 44-летнего мужчины

Баку. 10 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу в отношении Эльмана Магеррамова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Мирзы Ханкишиева был зачитан приговор.

Решением суда Э. Магеррамов был приговорен к 18 годам лишения свободы.

Отметим, что убийство было совершено в мае этого года на улице Тебриз, 2, недалеко от нового выхода станции метро "28 Мая". На территории расположенной здесь постройки обнаружили тело жителя лянкяранского села Кяргялан Мушвига Фирдовси оглу Алиева 1973 г.р. У мужчины были обнаружены многочисленные травмы в области головы.

В ходе расследования выяснилось, что М. Алиев был убит Магеррамовым Эльманом Али оглу 1965 г.р. Хотя после совершения убийства Э. Магеррамов сбежал с места преступления, чуть позже его удалось задержать.

Он обвиняется по ст. 120.2.2 (умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений) и 120.2.9 (Умышленное убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека либо захватом заложника) Уголовного кодекса.