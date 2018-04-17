В Баку зачитан приговор криминальному авторитету

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Анара Магеррамова, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств и хулиганстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева был зачитан приговор, согласно которому А.Магеррамов приговорен к 4 годам лишения свободы.

Напомним, что прокурор попросил приговорить его к 9 годам лишения свободы.

Согласно обвинению, А.Магеррамов, находясь с неизвестными следствию лицами в ночном клубе Night Office в Сабаильском районе, избил Кямрана Гусейнова на основании приставания того к девушке, с которой А.Магеррамов пришел в клуб. Он нанес потерпевшему удары кулаками и ногами.

При обыске у А.Магеррамова были обнаружены и изъяты наркотические вещества. А.Магеррамов известен в криминальном мире как "Положение Анар".