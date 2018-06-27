В Баку зачитан приговор братьям, ограбившим дом родственницы

Баку. 27 июня. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Орхана Гумбетова, Рамзи Мурадова и Вагифа Гумбетова, обвиняемых в ограблении дома родственницы.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова огласили приговор, согласно которому В.Гумбетова приговорили к 5-ти, его брата О.Гумбетова - к 10-ти, а Р.Мурадова - к 9-ти годам тюрьмы.

Отметим, что ограбление произошло в прошлом году в поселке Баладжары Бинагадинского района. О.Гумбетов вместе со знакомым Р.Мурадовым совершили нападение на дом родственницы Нуриды Мамедовой. Связав женщине руки и ноги, они украли 5 000 манатов.

В результате оперативных мероприятий сотрудников 6-го отделения полиции Бинагадинского РУП и Главного управления полиции города Баку, О.Гумбетов и Р.Мурадов были задержаны.

Во время проведенных следственных мероприятий выяснилось, что О.Гумбетов совершил преступление вместе с братом В.Гумбетовым.

Они также избили в поселке Баладжары водителя автомобиля марки "КамАз". При задержании В.Гумбетова у него обнаружили оружие и наркотики.