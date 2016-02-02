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    ​В Баку зачитан приговор братьям, обвиняющимся в вымогательстве путем угроз

    Салех Раджабов приговорен к 13-ти, а Валех Раджабов - к 14-ти годам тюрьмы

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу братьев Салеха и Валеха Раджабовых, обвиняющихся в вымогательстве путем угроз.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова был зачитан приговор.

    По решению суда Салех Раджабов и Валех Раджабов приговорены соответственно к 13-ти и 14-ти годам лишения свободы.

    Отметим, что братья обвиняются по ст. 182 (вымогательство) УК.

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