​В Баку зачитан приговор братьям, обвиняющимся в вымогательстве путем угроз

Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу братьев Салеха и Валеха Раджабовых, обвиняющихся в вымогательстве путем угроз.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Джавида Гусейнова был зачитан приговор.

По решению суда Салех Раджабов и Валех Раджабов приговорены соответственно к 13-ти и 14-ти годам лишения свободы.

Отметим, что братья обвиняются по ст. 182 (вымогательство) УК.