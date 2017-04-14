В Баку зачитан приговор адвокату, обвиняемому в мошенничестве на 80 тыс. манатов

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу обвиненного в мошенничестве Таира Гурбанова.

Как сообщает Report, на процессе под председательствованием судьи Афгана Гаджиева зачитан приговор.

Решением суда Т. Гурбанов был приговорен к лишению свободы сроком на 7 лет.

Т. Гурбанов, пользуясь доверчивостью 6 людей, получил от них в общей сложности 80 тыс. манатов. Эти деньги он не вернул. На основе заявления потерпевших в правоохранительные органы Т. Гурбанов был объявлен в розыск. После он был задержан и заключен под стражу.

Ему инкриминировалась статья 178.3.2 Уголовного кодекса (мошенничество с причинением крупного ущерба).