 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку зачитан приговор мужчине, обвиняемому в убийстве

    Эльшад Давудов приговорен к 9-ти годам лишения свободы

    Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемого в убийстве Эльшада Давудова.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова был зачитан приговор.

    По приговору суда Э.Давудов приговорен к 9-ти годам лишения свободы.

    Отметим, что разместившийся на территории Низаминского района вынужденный переселенец Эльшад Давудов 1977 г.р. нанес ножевое ранение сестре Туране Давудовой 1982 г.р. Госпитализированная женщина скончалась в больнице. Э.Давудов задержан.

    Он обвиняется по ст. 120.1 (предумышленное убийство) УК. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi