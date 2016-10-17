В Баку зачитан приговор мужчине, обвиняемому в убийстве

Баку. 17 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу обвиняемого в убийстве Эльшада Давудова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова был зачитан приговор.

По приговору суда Э.Давудов приговорен к 9-ти годам лишения свободы.

Отметим, что разместившийся на территории Низаминского района вынужденный переселенец Эльшад Давудов 1977 г.р. нанес ножевое ранение сестре Туране Давудовой 1982 г.р. Госпитализированная женщина скончалась в больнице. Э.Давудов задержан.

Он обвиняется по ст. 120.1 (предумышленное убийство) УК.