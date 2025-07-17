В Баку за первое полугодие 2025 года зарегистрировано 7549 преступлений

В Баку за первое полугодие 2025 года зарегистрировано 7549 преступлений

В первой половине текущего года правоохранительными органами Баку зарегистрировано 7549 преступлений.

Как передает Report, об этом сообщили на оперативном совещании прокуратуры города Баку по итогам первых шести месяцев.

Согласно информации, раскрываемость преступлений составила 92,6%. В частности, удалось раскрыть все 12 зарегистрированных случаев умышленного убийства.

Согласно представленным данным, в городе наблюдается положительная динамика по снижению количества таких преступлений, как умышленное убийство, доведение до самоубийства, кражи, присвоение и растрата, мошенничество, вымогательство, хулиганство, преступления, связанные с наркотическими средствами, а также нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, включая ДТП со смертельным исходом.

Однако отмечается рост числа покушений на убийство, умышленного причинения тяжкого и средней тяжести вреда здоровью, похищений людей, разбойных нападений и экологических преступлений.