В Баку за ночь в двух ДТП пострадали пешеходы

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В ночное время в Баку зафиксировано два ДТП, в результате которых были сбиты пешеходы. Как сообщает Report, в Наримановском районе по улице Ахмеда Раджабли автомобиль сбил Кенана Алиева Абдулали оглу 1993 г.р., когда он пытался перейти дорогу. Пострадавший был доставлен в больницу.

Другой инцидент с участием пешехода случился в поселке Ходжесен Бинагадинского района. Там 20-летнюю Фирузу Шахгусейн гызы Новрузову сбила легковушка, когда она шла по обочине дороги. Девушка получила различные переломы и была помещена в больницу. Следственные органы ведут расследование по обоим фактам ДТП.