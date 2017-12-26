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    В Баку за ночь в двух ДТП пострадали пешеходы

    Следственные органы ведут расследование фактам ДТП

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В ночное время в Баку зафиксировано два ДТП, в результате которых были сбиты пешеходы. Как сообщает Report, в Наримановском районе по улице Ахмеда Раджабли автомобиль сбил Кенана Алиева Абдулали оглу 1993 г.р., когда он пытался перейти дорогу. Пострадавший был доставлен в больницу. 

    Другой инцидент с участием пешехода случился в поселке Ходжесен Бинагадинского района. Там 20-летнюю Фирузу Шахгусейн гызы Новрузову сбила легковушка, когда она шла по обочине дороги. Девушка получила различные переломы и была помещена в больницу. Следственные органы ведут расследование по обоим фактам ДТП.  

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