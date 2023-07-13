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В Баку за незаконный оборот наркотиков задержаны 14 человек

В Баку за незаконный оборот наркотиков задержаны 14 человек В Баку за незаконный оборот наркотиков задержаны 14 человек.
Происшествия
13 июля 2023 г. 13:03
В Баку за незаконный оборот наркотиков задержаны 14 человек

В Баку за незаконный оборот наркотиков задержаны 14 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 10-го отделения полиции Гарадагского РУП, в поселке Локбатан были задержаны лица, занимающиеся приобретением, хранением, перевозкой, сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

У этих лиц было обнаружено и изъято около 3 килограммов героина, марихуаны, опиума и метамфетамина.

По факту в Следственном отделе Гарадагского районного управления полиции проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsini təşkil edən 14 nəfər saxlanılıb

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