В Баку за незаконный оборот наркотиков задержаны 14 человек

В Баку за незаконный оборот наркотиков задержаны 14 человек.

В Баку за незаконный оборот наркотиков задержаны 14 человек.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 10-го отделения полиции Гарадагского РУП, в поселке Локбатан были задержаны лица, занимающиеся приобретением, хранением, перевозкой, сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

У этих лиц было обнаружено и изъято около 3 килограммов героина, марихуаны, опиума и метамфетамина.

По факту в Следственном отделе Гарадагского районного управления полиции проводится расследование.