В Баку за незаконное ношение огнестрельного оружия задержаны два человека

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Сотрудниками органов внутренних дел проведено очередное мероприятие по выявлению и изъятию незаконно хранимого оружия. Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В Главное Управление МВД по борьбе c оргпреступностью поступила оперативная информация о незаконном ношении огнестрельного оружия жителем Баку, ранее судимым Натиком Алекперовым. В результате неотложных оперативных-розыскных мероприятий, предпринятых сотрудниками Управления, Н.Алекперов был задержан. В момент задержания при нем были обнаружены и изъяты револьвер и 5 патронов к нему.

Сотрудниками Управления была осуществлена еще одна успешная операция в этом направлении. Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий, в поселке Сулутепе Бинагадинского района был задержан житель Сумгаита Ялчин Такузаде. При нем были обнаружены и изъяты пистолет “Макаров”, а также патрон к нему.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по соответствующим статьям Уголовного Кодекса, проводятся необходимые следственные и оперативно-розыскные мероприятия.