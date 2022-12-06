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В Баку приостановлена деятельность магазина мужской одежды

В Баку приостановлена деятельность магазина мужской одежды Деятельность магазина мужской одежды Aventos, расположенного на улице Гусейнбалы Алиева, 1B в Насиминском районе Баку, приостановлена из-за выявленных фактов нарушения требований пожарной безопасности.
Происшествия
6 декабря 2022 г. 20:23
В Баку приостановлена деятельность магазина мужской одежды

Деятельность магазина мужской одежды Aventos, расположенного на улице Гусейнбалы Алиева, 1B в Насиминском районе Баку, приостановлена из-за выявленных фактов нарушения требований пожарной безопасности.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора МЧС, в магазине были выявлены многочисленные недостатки в области пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни или здоровью человека, окружающей среде и имущественным интересам государства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda yanğın təhlükəsinə görə geyim mağazasının fəaliyyəti dayandırılıb

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