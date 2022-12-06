В Баку приостановлена деятельность магазина мужской одежды

Деятельность магазина мужской одежды Aventos, расположенного на улице Гусейнбалы Алиева, 1B в Насиминском районе Баку, приостановлена из-за выявленных фактов нарушения требований пожарной безопасности.

Деятельность магазина мужской одежды Aventos, расположенного на улице Гусейнбалы Алиева, 1B в Насиминском районе Баку, приостановлена из-за выявленных фактов нарушения требований пожарной безопасности.

Об этом Report сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В ходе проверки, проведенной Государственной службой пожарного надзора МЧС, в магазине были выявлены многочисленные недостатки в области пожарной безопасности, которые представляют прямую угрозу жизни или здоровью человека, окружающей среде и имущественным интересам государства.