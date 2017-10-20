В Баку за наркотики арестовали сотрудника муниципалитета

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ В Баку сотрудник муниципалитета задержан с наркотиками.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Сураханском районе.

По информации, сотрудник муниципалитета поселка Говсаны Сураханского района Р.Г. 1979 г.р. был задержан сотрудниками Сураханского районного управления полиции за незаконное хранение при себе наркотических средств.

В ходе расследования выяснилось, что он наркозависимый. По решению Сураханского районного суда по обвинению по статье 206 Кодекса об административных правонарушениях Р.Г. был арестован в административном порядке сроком на 1 месяц.

Отметим, что тесть Р.Г. занимает высокий пост в Исполнительной власти Сураханского района.

Председатель муниципалитета Говсаны Эльбрус Халилов позвонил в редакцию Report и сказал, что задержанный не работает в руководимой им структуре: "На самом деле, один человек был задержан, но он не работает в муниципалитете. Просто в своих показаниях полиции арестованный представил себя в качестве сотрудника муниципалитета".