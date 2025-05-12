В Баку за лихачество задержаны мотоциклисты

10:17

В Баку задержаны мотоциклисты, совершавшие опасные действия на дорогах и создававшие угрозу для других участников дорожного движения.

Как сообщили Report в Управлении Государственной дорожной полиции Баку, рейд был проведен сотрудниками совместно с полицией Насиминского района.

В результате задержаны мотоциклисты — Баба Меликов, Ниджат Ширинов, Шамиль Гасанов и Эмир Хозин. По фактам нарушений составлены административные протоколы, дела переданы в суд.

Решением суда, Меликов и Гасанов лишены водительских прав на один год и арестованы на 15 суток. Ширинов также получил 15 суток ареста, а Хозин - административный штраф.