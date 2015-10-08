В Баку за кражу задержана супружеская пара

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Баку задержаны два члена группировки, занимающейся кражами. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела уголовного розыска Главного управления полиции города Баку, задержаны гражданин Грузии Рамиль Байрамов и его жена Лариса Аджалова, являющиеся членами группировки, совершившей кражи в домах Сакины Шабановой, Дильшад Абдуллаевой, Парваны Алиевой и Гюлюстан Алиевой.

Расследование по данному факту продолжается.