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    В Баку за кражу задержана супружеская пара

    Расследование по факту продолжается

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ В Баку задержаны два члена группировки, занимающейся кражами. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт МВД, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками отдела уголовного розыска Главного управления полиции города Баку, задержаны гражданин Грузии Рамиль Байрамов и его жена Лариса Аджалова, являющиеся членами группировки, совершившей кражи в домах Сакины Шабановой, Дильшад Абдуллаевой, Парваны Алиевой и Гюлюстан Алиевой. 

    Расследование по данному факту продолжается.

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