В Баку за год произошло 112 ДТП, в которых погибло 27 человека, 131 получили ранения

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Баку. 8 марта. REPORT.AZ/ "С начала года по сегодняшний день в городе Баку зарегистрировано 112 дорожно-транспортных происшествий. В результате погибло 27 человека, 131 получили ранения".

Об этом Report заявил начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции (ГДП) города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

По его словам, число погибших и раненных по сравнению с аналогичным периодом прошлого года возросло.

"Несмотря на то, что число дорожно-транспортных происшествий осталось стабильным, в этом году отмечено на 4 случаев смерти и 17 ранений больше, что это создает необходимость для принятия дополнительных мер со стороны ГДП".

В.Асадов указал, что причиной происшествий зачастую является грубое нарушение правил дорожного движения:

"Причиной происшествий составляют случаи наезда на пешеходов, переходивших дорогу в неположенных местах 62%, повышение скоростного предела 39%, опасные маневры и выезд на полосу противоположного направления 27%. В результате осуществленных мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения составлено более 137 тыс. административных протоколов", - объяснил полковник полиции.