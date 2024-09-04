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В Баку за 8 месяцев за выброс мусора из автомобиля наказаны 109 человек

В Баку за 8 месяцев за выброс мусора из автомобиля наказаны 109 человек 10:54
Происшествия
4 сентября 2024 г. 11:16
В Баку за 8 месяцев за выброс мусора из автомобиля наказаны 109 человек

Государственная дорожная полиция (ГДП) города Баку сообщила, что за 8 месяцев 2024 года в столице к административной ответственности за выброс мусора из автомобиля привлечено 109 человек.

Об этом Report сообщили в ГДП.

Дорожная полиция напоминает, что согласно требованиям закона "О дорожном движении", выбрасывать из транспортного средства любые предметы запрещено. За это предусмотрен штраф в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. В связи с этим ГДП призывает водителей и граждан не допускать таких инцидентов и беречь окружающую среду.

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Версия на азербайджанском языке Avtomobilindən küçəyə zibil atan 109 nəfər cərimələnib

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