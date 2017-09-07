В Баку молодой человек получил огнестрельное ранение от знакомого - ФОТО

Баку. 7 сентября. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые подробности вооруженного инцидента в Сабунчинском районе Баку.
Как сообщает Report, пострадавший в результате инцидента Магеррамов Этибар Магеррам оглу 1991 г.р. был застрелен со стороны знакомого.
Из-за тяжести состояния пострадавшего он был перевезен родными в частную клинику.
Напомним, что ранее сообщалось об инциденте на улице Гюлюстан поселка Балаханы в Сабунчинском районе Баку. Магеррамов Этибар Магеррам оглу 1991 г.р. получил сквозное пулевое ранение в локтевую часть левой руки. Потерявший много крови Э. Магеррамов сам сообщил об этом в полицию и пришел в больницу. Врачи сообщали о большой кровопотере, состояние раненого тяжелое.
По факту Сабунчинским районным управлением полиции возбуждено уголовное дело, расследуются детали произошедшего.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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