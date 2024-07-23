Обезвреженный накануне полицией мужчина оказался бывшим чемпионом Азербайджана

Стали известны некоторые подробности инцидента, произошедшего накануне, когда мужчина при задержании взял в заложники несовершеннолетнего и был обезврежен полицией.

Стали известны некоторые подробности инцидента, произошедшего накануне, когда мужчина при задержании взял в заложники несовершеннолетнего и был обезврежен полицией.

По данным Report, инцидент произошел в здании возле школы №76 в поселке Говсан Сураханского района Баку.

Хосров Ахмедов взял в заложники собственного ребенка, приставив нож к его горлу.

Мужчина игнорировал неоднократные предупреждения сотрудников полиции и угрожал убить ребенка. Учитывая необходимость обеспечения безопасности несовершеннолетнего, сотрудники полиции применили служебное оружие и обезвредили Ахмедова.

Согласно информации, Хосров Ахмедов ранее был профессиональным спортсменом, являлся чемпионом Азербайджана по тяжелой атлетике и участвовал в ряде международных соревнований. Он известен под прозвищем "Бетон Хосров", а видео с ним доступны в соцсетях.

Также сообщается, что Ахмедов обманом отобрал дом у своего дяди, имеющего психологические проблемы.