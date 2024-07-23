О нас

Обезвреженный накануне полицией мужчина оказался бывшим чемпионом Азербайджана

Обезвреженный накануне полицией мужчина оказался бывшим чемпионом Азербайджана Стали известны некоторые подробности инцидента, произошедшего накануне, когда мужчина при задержании взял в заложники несовершеннолетнего и был обезврежен полицией.
Происшествия
23 июля 2024 г. 09:44
Обезвреженный накануне полицией мужчина оказался бывшим чемпионом Азербайджана

Стали известны некоторые подробности инцидента, произошедшего накануне, когда мужчина при задержании взял в заложники несовершеннолетнего и был обезврежен полицией.

По данным Report, инцидент произошел в здании возле школы №76 в поселке Говсан Сураханского района Баку.

Хосров Ахмедов взял в заложники собственного ребенка, приставив нож к его горлу.

Мужчина игнорировал неоднократные предупреждения сотрудников полиции и угрожал убить ребенка. Учитывая необходимость обеспечения безопасности несовершеннолетнего, сотрудники полиции применили служебное оружие и обезвредили Ахмедова.

Согласно информации, Хосров Ахмедов ранее был профессиональным спортсменом, являлся чемпионом Азербайджана по тяжелой атлетике и участвовал в ряде международных соревнований. Он известен под прозвищем "Бетон Хосров", а видео с ним доступны в соцсетях.

Также сообщается, что Ахмедов обманом отобрал дом у своего дяди, имеющего психологические проблемы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda azyaşlı övladını girov götürən və zərərsizləşdirilən şəxs "Beton Xosrov" ləqəbli tanınmış idmançı olub - TƏFƏRRÜAT

Другие новости из категории

В Балакене автомобиль насмерть сбил женщину
В Балакене автомобиль насмерть сбил женщину
23 июля 2024 г. 09:34
В Гёйчае задержали подозреваемых в выращивании наркотических растений
В Гёйчае задержали подозреваемых в выращивании наркотических растений
23 июля 2024 г. 08:53
В Баку мотоциклист получил травмы в ДТП
В Баку мотоциклист получил травмы в ДТП
23 июля 2024 г. 08:42
Скончался бывший руководитель аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев
Скончался бывший руководитель аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев
22 июля 2024 г. 21:31
В Хырдалане поезд сбил ребенка
В Хырдалане поезд сбил ребенка
22 июля 2024 г. 21:02
В Баку обезврежен мужчина, взявший в заложники несовершеннолетнего
В Баку обезврежен мужчина, взявший в заложники несовершеннолетнего
22 июля 2024 г. 19:57
В Хырдалане из-за пожара эвакуированы жители многоквартирного дома
В Хырдалане из-за пожара эвакуированы жители многоквартирного дома
22 июля 2024 г. 19:07
В Огузе 11-летняя девочка умерла, запутавшись в стропах качелей
ФотоВ Огузе 11-летняя девочка умерла, запутавшись в стропах качелей
22 июля 2024 г. 18:35
Завершено следствие по делу о взрыве в мебельном цехе в Баку, унесшего жизни 10 человек
Завершено следствие по делу о взрыве в мебельном цехе в Баку, унесшего жизни 10 человек
22 июля 2024 г. 16:26
В этом году 25 человек задержаны с поличным за коррупцию
В этом году 25 человек задержаны с поличным за коррупцию
22 июля 2024 г. 13:00

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi