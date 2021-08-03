В Баку выявлены нарушения правил карантина в известном ночном клубе

В Наримановском районном управлении полиции были расследованы распространенные СМИ видеокадры, свидетельствующие о нарушении правил карантина в ночном клубе "Infiniti", расположенном в Наримановском районе Баку.

В Наримановском районном управлении полиции были расследованы распространенные СМИ видеокадры, свидетельствующие о нарушении правил карантина в ночном клубе "Infiniti", расположенном в Наримановском районе Баку.

Как сообщил Report инспектор пресс-службы Министерства внутренних дел, майор полиции Анар Гафаров, в ходе расследования выяснилось, что на указанном объекте не соблюдаются санитарно-карантинные правила, сотрудники клуба предлагают клиентам кальян. К тому же, несмотря на неоднократные предупреждения, клуб продолжает свою деятельность после 00:00 ночи.

Представитель МВД отметил, что в связи с указанными вопросами в Наримановское РУП были приглашены арендатор объекта и сотрудник службы охраны клуба: "Согласно соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях, арендатор клуба был оштрафован на 4 000 манатов, а сотрудник службы охраны - на 200 манатов. С этими лицами проведены профилактические беседы, им сделано предупреждение. Было отмечено, что в случае повторного нарушения клубом правил карантина, сотрудники полиции примут более жесткие меры административного взыскания".