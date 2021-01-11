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В Баку выявлено работавшее в нарушение карантина кафе "Şeş-Beş"

В Баку выявлено работавшее в нарушение карантина кафе "Şeş-Beş" Деятельность объекта была немедленно приостановлена
Происшествия
11 января 2021 г. 11:26
В Баку выявлено работавшее в нарушение карантина кафе Şeş-Beş
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Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции города Баку во время несения службы выявили на территории поселка Бакиханова кафе "Şeş-Beş", работавшее в нарушение карантинного режима.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, деятельность объекта была немедленно приостановлена.

В ходе осмотра объекта были задержаны и доставлены в 13-й отдел полиции Сабунчинского района владелец кафе Анар Абдуллаев и пятеро клиентов. В отношении клиентов были приняты административные меры, каждый из них был оштрафован, с ними проведены профилактические беседы.

Материалы, собранные в отношении владельца кафе А.Абдуллаева, направлены в судебные органы для оценки совершенного правонарушения.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda karantini pozan "Şeş-Beş" kafesi aşkarlandı

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