В Баку выявлено работавшее в нарушение карантина кафе "Şeş-Beş"

Деятельность объекта была немедленно приостановлена

Сотрудники Сабунчинского районного управления полиции города Баку во время несения службы выявили на территории поселка Бакиханова кафе "Şeş-Beş", работавшее в нарушение карантинного режима.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД Азербайджана, деятельность объекта была немедленно приостановлена.

В ходе осмотра объекта были задержаны и доставлены в 13-й отдел полиции Сабунчинского района владелец кафе Анар Абдуллаев и пятеро клиентов. В отношении клиентов были приняты административные меры, каждый из них был оштрафован, с ними проведены профилактические беседы.

Материалы, собранные в отношении владельца кафе А.Абдуллаева, направлены в судебные органы для оценки совершенного правонарушения.