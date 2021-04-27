В Баку выявлен "подпольный" спортзал, оштрафованы 56 человек

На каждого нарушителя составили протоколы

Сотрудники Насиминского районного управления полиции (РУП) в ходе мероприятий выявили на территории района спортивный зал "Андерграунд", обслуживающий клиентов, несмотря на запрет в связи с карантинным режимом.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).

В ходе проверки выявлено, что 56 человек нарушили требования карантинного режима. У этих лиц взяты тесты на наличие вируса COVID-19. На каждого нарушителя составили протоколы по статье 211.1 Кодекса об административных правонарушениях, все они оштрафованы.

В отношении арендатора объекта Рафика Гюнашова в Насиминском РУП будут предприняты дополнительные меры.