​​​​​​​В Баку выявлен факт незаконного вывоза грунта

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, был установлен факт незаконного вывоза грунта с территории Бинагадинского и Насиминского районов города Баку.

В ходе очередных контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Государственной службы экологической безопасности, был установлен факт незаконного вывоза грунта с территории Бинагадинского и Насиминского районов города Баку.

Об этом Report сообщили в Государственной службе экологической безопасности.

По словам сотрудника службы Гафара Агаева, в ходе расследования было установлено, что грунт вывозился из Бинагадинского района, поселка Ходжасан, на автомобиле "Камаз" с номерами 99-LN-166, а из Насиминского района, в районе станции метро "20 января", на автомобиле "Камаз" с номерами 90-CJ-533.

"По фактам составлены акты. В Главное управление дорожной полиции направлено обращение для установления личностей водителей автомобилей. В дальнейшем будут приняты правовые меры по привлечению нарушителей к административной ответственности", - сказал Агаев.