В Баку вышедшего со свадьбы мужчину избила группа лиц

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Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошел инцидент с избиением.

Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в поселке Забрат.

Так, между вышедшим из ресторана "Ай ишыгы" Рауфом Гурбан оглу Гулиевым 1980 г.р. и неизвестными лицами завязался конфликт. В итоге он тяжело пострадал в результате избиения и был госпитализирован.

Р. Гулиев в своих показаниях полиции заявил о том, что был избит со стороны четырех лиц.

По факту в Сабунчинском РУП ведется расследование.