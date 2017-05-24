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    В Баку вышедшего со свадьбы мужчину избила группа лиц

    В результате он тяжело пострадал и был госпитализирован© Report

    Баку. 24 мая. REPORT.AZ/ В Сабунчинском районе Баку произошел инцидент с избиением.

    Как сообщает Report, происшествие зарегистрировано в поселке Забрат.

    Так, между вышедшим из ресторана "Ай ишыгы" Рауфом Гурбан оглу Гулиевым 1980 г.р. и неизвестными лицами завязался конфликт. В итоге он тяжело пострадал в результате избиения и был госпитализирован.

    Р. Гулиев в своих показаниях полиции заявил о том, что был избит со стороны четырех лиц.

    По факту в Сабунчинском РУП ведется расследование.

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