В Баку выпавший в день своего рождения с 8-го этажа мужчина остался в живых

Баку. 12 ноября. REPORT.AZ/ Выпавший с 8-го этажа здания в Бинагадинском районе 27-летний мужчина остался в живых.

Как сообщает Report, инцидент произошел по адресу ул. Джафара Хандана, 42, кв. 366.

Так, Джамилов Джалил Рафет оглу 1989 г.р. во время празднования своего дня рождения вышел из комнаты на балкон и по неосторожности выпал с 8-го этажа. Он упал на припаркованный во дворе дома автомобиль.

Дж.Джамилов доставлен в больницу с тяжелыми телесными повреждениями.

По данному факту ведется расследование.