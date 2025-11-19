Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Баку вынесли приговор по делу о взрыве, унесшем жизни 10 человек

    Происшествия
    • 19 ноября, 2025
    • 15:21
    В Баку вынесли приговор по делу о взрыве, унесшем жизни 10 человек

    В Баку оглашен приговор по делу о взрыве на территории "Bakı Ağac Emalı", в результате которого погибли 10 человек и еще 23 пострадали.

    Как сообщает Report, приговор был оглашен на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Элмина Рустамова.

    Суд признал виновными Тагы Ибрагимова и Тогрула Рзаева, которым инкриминировались нарушения правил пожарной безопасности, повлекшие по неосторожности гибель двух и более лиц. Оба приговорены к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении общего режима.

    Согласно материалам дела, на Тагы Ибрагимова - владельца предприятия, и Тогрула Рзаева - ответственного за административно-хозяйственное управление, была возложена обязанность обеспечения пожарной безопасности. Однако, по версии следствия, из-за их небрежности 15 января 2024 года произошел взрыв, повлекший многочисленные жертвы и разрушения.

    Кроме того, следствие установило, что Ибрагимов причинил ущерб имуществу и природе, а также уклонился от уплаты налогов в особо крупном размере.

    Обвинение требовало приговорить обоих подсудимых к 9 годам лишения свободы.

    Ибрагимов был признан виновным по статьям 213.3 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) и 225.3 (нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее гибель двух и более лиц по неосторожности) Уголовного кодекса Азербайджана. Рзаев понес ответственность по статье 225.3 того же кодекса.

