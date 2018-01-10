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    В Баку вынесен приговор выдававшему себя за сотрудника правоохранительных органов

    © Report

    Баку. 10 января. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершено судебное заседание по уголовному делу Ровшана Шукюрова, обвиняемого в мошенничестве.

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Афгана Гаджаева обвиняемому лицу был зачитан приговор.

    Приговором суда он лишен свободы сроком на 3 года 6 месяцев.

    Отметим, что в Главное управление по борьбе с организованной преступностью министерства внутренних дел обратился гражданин Асиф Асадуллазаде и сообщил, что человек по имени Ровшан, выдавая себя за сотрудника правоохранительных органов обманным путем присвоил принадлежащую гражданину крупную сумму денег.

    В результате проведенных оперативных мероприятий был задержан подозреваемый в совершении мошенничества ранее судимый житель Сабирабадского района Р.Шукюров.

    Из его дома были обнаружены и изъяты специальная форма одежды, принадлежащая правоохранительным органам и другие вещественные доказательства представляющие важное значение для дела.

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