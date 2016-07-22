В Баку вынесен приговор ​убийце собственного брата

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Эльхана Габибова, убившего своего брата.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Зейнала Агаева был вынесен приговор.

Приговором суда Эльхан Хабибов осужден на 16 лет лишения свободы.

Напомним, что на прошлом процессе выступил государственный обвинитель, который попросил для Э.Габибова 18 лет лишения свободы.

Отметим, что убийство произошло на территории Наримановского района. 45-летний Э.Габибов поспорил со своим 43-летним братом Абульфатом во дворе дома, где они проживали. На почве конфликта Э.Габибов нанес своему брату несколько ударов ножом, который носил при себе. Он также несколько раз ударил А.Габибова арматурой по голове. В результате 43-летний А.Габибов скончался на месте. Э.Габибов был задержан. В Наримановской районной прокуратуре было возбуждено уголовное дело по ст. 120.1 (умышленное убийство) УК. По информации, Э.Габибов является душевнобольным. У убитого брата также были психические расстройства. Их третий брат несколько лет назад без видимой причины покончил с собой, выбросившись с балкона.