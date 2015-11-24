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    В Баку вынесен приговор торговцу марихуаной

    Эльсавар Османов приговорен к 6 годам лишения свободы

    Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Османова Эльсавара Дурмуш оглу 1981 г.р., обвиняемого в незаконной продаже наркотических средств. 

    Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Новруза Керимова был вынесен приговор.

    Приговором суда Э.Османов осужден на 6 лет лишения свободы. 

    Отметим, что в апреле этого года сотрудники 4-го отделения полиции Бинагадинского районного управления полиции (РУП) провели оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых был задержан Э. Османов. У него было обнаружено и изъято 1 кг 50 г марихуаны. 

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