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В Баку вынесен приговор школьнику, совершившему убийство

В Баку вынесен приговор школьнику, совершившему убийство Завершился судебный процесс по уголовному делу Эльджана Сулейманова, обвиняемого в совершении убийства в Сабунчинском районе Баку.
Происшествия
21 июля 2025 г. 13:17
В Баку вынесен приговор школьнику, совершившему убийство

Завершился судебный процесс по уголовному делу Эльджана Сулейманова, обвиняемого в совершении убийства в Сабунчинском районе Баку.

Как сообщает Report, приговор был оглашен на процессе, проходившем в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Лейлы Мамедовой-Аскеровой.

Согласно приговору, Эльджан Сулейманов лишен свободы сроком на 10 лет.

Решено, что он будет отбывать наказание в учреждении для несовершеннолетних.

Отметим, что согласно обвинению, 2 октября прошлого года в полицию поступило сообщение об убийстве с применением режущего предмета Нагиева Хаяла Абульфат оглу, 2004 года рождения, на территории поселка Рамана Сабунчинского района.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления Эльджан Сулейманов, 2008 года рождения. Ему предъявлено обвинение по статье 120.2.2 Уголовного кодекса (умышленное убийство с хулиганским побуждением). Эльджан Сулейманов на момент совершения убийства был школьником.

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