В Баку вынесен приговор мужчине, убившему своего знакомого

Обвиняемый в убийстве своего знакомого в Баку Сабухи Зулалов, был осужден и приговорен к 17 годам лишения свободы.

Обвиняемый в убийстве своего знакомого в Баку Сабухи Зулалов, решением суда был приговорен к 17 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор был оглашен в ходе процесса под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Самира Алиева.

Отметим, что инцидент был зафиксирован в Сураханском районе столицы в сентябре прошлого года.

Таким образом, установлены обоснованные подозрения в том, что С. Зулалов, 1986 г.р., умышленно убил Афгана Гадашова, нанеся ножом многочисленные телесные повреждения в ходе спора между ними на почве личных отношений.

С. Зулалову было предъявлено обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство).