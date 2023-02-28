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В Баку вынесен приговор мужчине, убившему своего знакомого

В Баку вынесен приговор мужчине, убившему своего знакомого Обвиняемый в убийстве своего знакомого в Баку Сабухи Зулалов, был осужден и приговорен к 17 годам лишения свободы.
Происшествия
28 февраля 2023 г. 23:45
В Баку вынесен приговор мужчине, убившему своего знакомого

Обвиняемый в убийстве своего знакомого в Баку Сабухи Зулалов, решением суда был приговорен к 17 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор был оглашен в ходе процесса под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Самира Алиева.

Отметим, что инцидент был зафиксирован в Сураханском районе столицы в сентябре прошлого года.

Таким образом, установлены обоснованные подозрения в том, что С. Зулалов, 1986 г.р., умышленно убил Афгана Гадашова, нанеся ножом многочисленные телесные повреждения в ходе спора между ними на почве личных отношений.

С. Зулалову было предъявлено обвинение по статье 120.1 (умышленное убийство).

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Версия на азербайджанском языке Bakıda tanışını qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən şəxs 17 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib

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