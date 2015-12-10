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    В Баку вынесен приговор юноше, совершившему хулиганство

    Он приговорен к 3 годам лишения свободы

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу жителя Баку Рояла Агазаде 1997-года рождения, обвиняемого в хулиганстве. 

    Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ирады Гасанзаде был вынесен приговор.

    По приговору суда Р.Агазаде осужден к 3 годам лишения свободы. 

    Отметим, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 38-го отделения полиции Гарадагского районного управления полиции, 29 марта этого года был задержан Роял Агазаде, нанесший ножом тяжелые телесные повреждения Камрану Шамиеву. 

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