В Баку вынесен приговор юноше, совершившему хулиганство

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу жителя Баку Рояла Агазаде 1997-года рождения, обвиняемого в хулиганстве.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Ирады Гасанзаде был вынесен приговор.

По приговору суда Р.Агазаде осужден к 3 годам лишения свободы.

Отметим, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 38-го отделения полиции Гарадагского районного управления полиции, 29 марта этого года был задержан Роял Агазаде, нанесший ножом тяжелые телесные повреждения Камрану Шамиеву.