В Баку вынесен приговор лицу, замышлявшему теракты в высших учебных заведениях

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по делу Фарида Садыгова, обвиняемого в терроризме и других преступлениях.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рахиба Салманова был зачитан приговор.

По решению суда, Ф.Садыгов был лишен свободы сроком на 11 лет.

Отметим, что Ф.Садыгов, имеющий религиозное прозвище "Абдулхалиг", для принятия идей террористической группировки ИГИЛ в Азербайджане и в преступных целях вошел в сговор с Гарибом Дамировым, Мухаммедом Улубековым. Они хотели осуществить теракты в Бакинском государственном университете, Исламском университете, Нефтяной академии, создать панику среди населения. Члены группировки планировали совершить налеты на винные магазины, ломбарды в северном регионе.

Члены банды были убиты во время операции, проведенной сотрудниками Службы государственной безопасности (СГБ), а позднее был арестован Ф.Садыгов.