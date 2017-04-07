В Баку вынесен приговор лицу, убившему жену, работавшую учительницей

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по особо тяжким преступлениям завершилось судебное разбирательство по делу Намига Акберзаде, обвиняемого в убийстве жены в результате избиения.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Фаига Ганиева был зачитан приговор.

По решению суда Н. Акберзаде был приговорен к лишению свободы сроком на 10 лет и 6 месяцев.

Отметим, что происшествие имело место в октябре прошлого года в квартире, расположенной на улице Юсифа Сафарова в Хатаинском районе. Поступившей в больницу в тяжелом состоянии Диляре Гусейновой был поставлен диагноз черепно-мозговая травма, сильный ушиб головного мозга, перелом лобной кости, гематома грудной клетки, переломы ребер. Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь потерпевшей не удалось.

В ходе расследования стало известно, что Н. Акберзаде убил жену, избив ее деревянным предметом. Он был задержан сотрудниками полиции.

Во время показаний Н. Акберзаде сказал, что совершил преступление на почве ревности.

Он был обвинен по статье 120.1 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство).

Избитая до смерти Диляра Гусейнова работала преподавателем в Бакинском колледже бизнеса и кооперации. Стало известно, что у них есть дети 6 и 9 лет. Н. Акберзаде занимался торговлей в Москве.