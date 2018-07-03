В Баку вынесен приговор лицу, убившему друга ударом ножа в сердце

Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу Заура Гасымова 1994 г.р., обвиняемого в убийстве друга.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова был вынесен приговор.

Решением суда З.Гасымов приговорен к 19 годам лишения свободы.

Отметим, что инцидент произошел в ночь на 27 ноября 2017 года в поселке Второй Забрат Сабунчинского района Баку.

Житель Забрата Заур Акиф оглу Гасымов 1994 г.р. на почве конфликта убил жителя Нахчывана Хаяла Горхмаз оглу Мамедова 1995 г.р.

Оба лица знали друг друга давно и жили в поселке Второй Забрат. За 10 дней до происшествия в интернет-клубе между ними возник спор. В тот момент ребят успокоили лица поблизости. Однако, через несколько дней они столкнулись на этой же территории вновь. З.Гасымов отозвал Х.Мамедова в сторону. З.Гасымов нанес 22-летнему другу смертельный удар ножом в область грудной клетки и скрылся. Пришедшие на помощь лица доставили Х.Мамедова в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.