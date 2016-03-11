В Баку вынесен приговор лицам, укравшим из офиса компании 60 тыс. долларов

Баку. 11 марта. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу Азада Газиева, Ниджата Халилова и Акшина Мустафаева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эйнуллы Велиева был вынесен приговор.

Приговором суда А.Мустафаев и Н.Халилов осуждены к 14 годам лишения свободы, а А.Газиев - к 14,5 годам лишения свободы.

Отметим, что преступление было совершено в 2015 году. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления уголовного розыска Главного управления полиции города Баку, были задержаны Н.Халилов, А.Газиев и А.Мустафаев, которые 28 августа прошлого года примерно в 04:00, надев маски, проникли в сторожевую комнату строительной компании "Qara çay" на улице Р.Гулиева, где, угрожая ножом, связали сторожа Зину Баширову 1948 года рождения и украли сейф, в котором находились 60 тыс. долларов и документы компании.