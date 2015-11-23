В Баку вынесен приговор гражданам Бельгии, обвиняемым в изготовлении фальшивых купюр - ФОТО

Баку. 23 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу граждан Бельгии камерунского происхождения Мапута Мартиала и Хонгла Самуэля, обвиняемых в изготовлении фальшивых купюр в крупном размере.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Рагиба Салманова обвиняемым был вынесен приговор.

По решению суда Мапут Мартиал и Хонгл Самуэль приговорены к 10 годам лишения свободы.

Отметим, что в апреле этого года сотрудникам Главного управления по борьбе с организованной преступностью удалось задержать уроженцев Камеруна, ныне проживающих в Бельгии Мапута Мартиала и Хонгла Самуэля. Они были арестованы при попытке продать за 5 тыс. долларов 10 тыс. фальшивых долларов. В арендованной фальшивомонетчиками квартире в Хырдалане обнаружили и изъяли также 10 тыс. фальшивых американских долларов, 1 цветной принтер и крупную партию химических веществ. В ходе расследования выяснилось, что, с учетом прибытия в канун I Европейских игр "Баку-2015" в Азербайджан многочисленных туристов и возникновения потребности в валюте, фальшивомонетчики решили изготовить и пустить в оборот крупную партию фальшивых купюр.

Задержанные обвинялись по ст. 204.3.2 (изготовление и продажа фальшивых денег и ценных бумаг в крупных размерах).