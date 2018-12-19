В Баку вынесен приговор бывшему заместителю директора, обвиняемому в даче взятки

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемой в даче взятки Самиры Аждарзаде.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова вынесен приговор.

По решению суда С.Аждарзаде приговорена к 4 годам 6 месяцам лишения свободы. С учетом ст. 79 Уголовного кодекса исполнение приговора отложено до исполнения 14 лет малолетнему ребенку С.Аждарзаде.

Отметим, что С.Аждарзаде было предъявлено обвинение по статье 312.2 (Дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия) Уголовного кодекса.

Напомним, что С.Аждарзаде занимала должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе в средней школе №149 имени Эльчина Шамиева, расположенной в поселке Бина Хазарского района.

Ранее она обвинялась в мошенничестве и Бинагадинский районный суд приговорил ее к условному наказанию.