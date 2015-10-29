В Баку вынесен приговор членам группировки, занимавшейся разбоем

Баку. 29 октября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Мирджавида Мирбагирова, Яшара Юсифова, Салмана Зейналова, Шамиля Гулиева и Маиса Абыева, обвиняемых в разбойном нападении в масках на дом жителя Баку Рашада Гулиева и в ряде других преступлений.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Расима Садыхова вынесен приговор.

Приговором суда Ш.Гулиев осужден на 11 лет лишения свободы, М.Абыев и С.Зейналов - на 12 лет, М.Мирбагиров и Я.Юсифов - на 14 лет лишения свободы.

Отметим, что преступление произошло в сентябре 2014 года. Согласно информации на сайте министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Главного управления уголовного розыска и 1-го отделения полиции Хазарского районного управления полиции были задержаны ранее судимые жители города Баку Салман Зейналов, Мирджавид Мирбагиров, Яшар Юсифов, Шамиль Гулиев и житель Джалилабадского района Маис Абыев, которые путем разбоя унесли из дома Рашада Гулиева 1200 манатов и 200 долларов США, драгоценности и охотничье ружье.