В Баку в результате столкновения машин погибла стоявшая на тротуаре женщина

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, инцидент произошел на пересечении проспекта Азадлыг с улицей Бакиханова.

Автомобиль марки Toyota (90-SJ-007) столкнулся с автомобилем марки Hyundai (99-FZ-827). Во время столкновения один из автомобилей от удара отбросило на тротуар, где стояла женщина. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

Главный инспектор Управления государственной дорожной полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли сообщил Report, что в настоящее время в Насиминском районном управлении полиции проводится расследование.