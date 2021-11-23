О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Баку в результате столкновения машин погибла стоявшая на тротуаре женщина

В Баку в результате столкновения машин погибла стоявшая на тротуаре женщина В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Происшествия
23 ноября 2021 г. 12:14
В Баку в результате столкновения машин погибла стоявшая на тротуаре женщина

В Баку произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, инцидент произошел на пересечении проспекта Азадлыг с улицей Бакиханова.

Автомобиль марки Toyota (90-SJ-007) столкнулся с автомобилем марки Hyundai (99-FZ-827). Во время столкновения один из автомобилей от удара отбросило на тротуар, где стояла женщина. От полученных травм женщина погибла на месте происшествия.

Главный инспектор Управления государственной дорожной полиции города Баку, майор полиции Араз Аскерли сообщил Report, что в настоящее время в Насиминском районном управлении полиции проводится расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda iki avtomobilin toqquşması səkidə dayanan qadının ölümünə səbəb olub

Самое читаемое

Скончался генерал Азербайджанской армии
Скончался генерал Азербайджанской армии
22 ноября 2021 г. 00:09
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
Военный эксперт: За время 44 дневной войны Армения по военному потенциалу была отброшена на десятилетие назад
19 ноября 2021 г. 21:32
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
Эльман Рустамов: Рост цен на некоторые продукты ускорился
16 ноября 2021 г. 12:33
Ибрагимович установил рекорд Серии А
Ибрагимович установил рекорд Серии А
21 ноября 2021 г. 09:55
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
Второе за день землетрясение произошло в Азербайджане
20 ноября 2021 г. 18:41
Четыре футболиста «Баварии» помещены на карантин
Четыре футболиста «Баварии» помещены на карантин
21 ноября 2021 г. 17:22
Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль на ЧМ в Баку
Азербайджанский гимнаст завоевал серебряную медаль на ЧМ в Баку
21 ноября 2021 г. 15:09
Сульшер покинул пост главного тренера Манчестер Юнайтеда
Сульшер покинул пост главного тренера "Манчестер Юнайтеда"
21 ноября 2021 г. 14:34
Руководство Манчестер Юнайтед уволит главного тренера
Руководство "Манчестер Юнайтед" уволит главного тренера
21 ноября 2021 г. 12:22
Пропавшая китайская теннисистка появилась на публике
Пропавшая китайская теннисистка появилась на публике
21 ноября 2021 г. 16:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi