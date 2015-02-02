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    В Баку выезд автобуса на полосу встречного движения стал причиной ДТП - ФОТО

    Все три транспортных средства получили повреждения, есть пострадавший

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня утром в Баку маршрутный автобус стал причиной аварии. Как сообщает Report, дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано на улице Бахруза Нуриева Низаминского района.

    Так, пассажирский автобус №30 выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с легковым автомобилем марки Opel. В результате легковой автомобиль врезался в стоящий у обочины грузовик.

    Водитель легкового автомобиля марки Opel получил травмы. Кроме того, все три транспортных средства получили повреждения.

    По данному факту проводится расследование. 

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