В Баку произошла массовая драка при участии двух братьев, двое полицейских получили ранения

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В Баку между пьяными молодыми людьми и сотрудниками полиции возник инцидент.

Как сообщает Report, на улице Хагани Сабаильского района двое молодых людей слишком громко разговаривали, используя нецензурную лексику, и тем самым беспокоили граждан, поэтому сотрудники полиции призвали их к дисциплине.

Пьяные жители Имишлинского района Алиев Джахид 1991 г.р. и его брат Захид 1994 г.р. оказали сопротивление сержанту полиции пост-патрульной службы Рафуллаеву Фариду 1996 г.р. и Атакишиеву Эмину, 1992 г.р. В результате между ними возник конфликт. Ф.Рафуллаев был госпитализирован в больницу с ушибленно-колотой раной головы, а Э.Атакишиев - с черепно-мозговой травмой.

Братья Алиевы были задержаны и доставлены в отделение полиции.

По факту ведется расследование в Сабаильском районном управлении полиции.